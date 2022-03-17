РИАМО - 17 мар. Девятилетняя студентка психфака МГУ Алиса Теплякова не появлялась в Московском государственном университете уже несколько месяцев, сообщает kp.ru.

Ранее девочка получила тройку за экзамен по русскому языку, а введение в психологию не сдала вовсе. На пересдачу студентка не пришла.

Теперь в МГУ не могут составить индивидуальный план занятий для Тепляковой, так как ни она, ни ее родители в вузе не появлялись. При этом семья девочки не отвечает на звонки и письма из университета.

Теплякова в 8 лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. После этого она поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ.

Ранее академик РАН, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий сообщал, что преподаватели МГУ стараются внимательно относиться к девятилетнему вундеркинду.