РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 мар. Травматологический пункт Балашихи на проспекте Ленина, 63 переезжает на время проведения ремонтных работ в здании, учреждение будет располагаться в микрорайоне Гагарина. Прием по другому адресу будут осуществлять также наркодиспансер и поликлиника №3, сообщается на странице Балашихинской областной больницы в соцсети «ВКонтакте».

«Травмпункт с 18 марта будет осуществлять прием по адресу: микрорайон Гагарина 15А (вход №6). Приносим извинения за предоставленные неудобства!» - говорится в сообщении.

В Балашихе в текущем году также стартует капремонт в поликлинике №3 на проспекте Ленина, 79 и в здании наркологического диспансера.

Терапевты, дневной стационар, кабинеты вакцинопрофилактики, функциональной диагностики и процедурный поликлиники №3 на время ремонта размещены по адресу: ул. Ленина, 30 (поликлиника №1) Невролог, хирург и эндокринолог принимают по адресу: ш. Энтузиастов, 62 (поликлиника №6).

Наркодиспансер будет временно осуществлять прием по адресу: Западная промзона, ш. Энтузиастов, 5А с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00. Справки можно получить по телефону: 8(495)524-21-16.

Экспертиза алкогольного и наркотического опьянения осуществляет свою деятельность по адресу: мкрн Кучино, ул. Речная, 85 (в здании диспансерно-поликлинического отделения №2). Режим работы - круглосуточно.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8(495)527-73-25.