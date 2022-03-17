РИАМО - 17 мар. В период санкций важно обеспечить продовольственную безопасность региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня мы имеем богатый урожай во всех смыслах. И занятость, и налоги, и, соответственно, продовольственная безопасность», – сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в тепличном комплексе «Агрокультура Групп» в Кашире работает порядка 2,5 тыс. человек. Здесь производят помидоры, огурцы, салаты, зелень, клубнику и ежевику.

Воробьев добавил, что в Подмосковье намерены и дальше внедрять самые современные наработки в сфере АПК.

«Это уже пятая очередь (комплекса - ред.). В 2014 году, когда первые санкции были, была федеральная программа. По ней мы построили сотни гектаров тепличного хозяйства», – отметил губернатор.