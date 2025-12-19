Путин спрогнозировал, что будет с Россией через 200 лет

Путин: через 200 лет РФ будет высокообразованной и высокотехнологичной

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии рассказал, как видит Россию через 200 лет. Глава государства рассчитывает, что страна будет жить в условиях мира и благополучия.

«200 лет для России — не такой уж и большой срок. Я очень рассчитываю на то, что страна будет высокообразованной, и на базе этого высокого уровня образования наших людей она будет высокотехнологичной», — сказал российский лидер.

Путин надеется, что с помощью этих технологий страна сможет решать все стоящие перед ней задачи в области экономики, здравоохранения, социальной политики.

Президент рассчитывает на то, что РФ будет жить в условиях мира, благополучия, выстроить отношения на базе уважения к себе и своим партнерам.

Ранее Путин заявил, что не собирает материалы для мемуаров по примеру многих мировых лидеров.

«Я считаю, что нужно просто работать», — сказал он.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.