Путин спрогнозировал, что будет с Россией через 200 лет
Фото - © РИА Новости, Григорий Сысоев
Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии рассказал, как видит Россию через 200 лет. Глава государства рассчитывает, что страна будет жить в условиях мира и благополучия.
«200 лет для России — не такой уж и большой срок. Я очень рассчитываю на то, что страна будет высокообразованной, и на базе этого высокого уровня образования наших людей она будет высокотехнологичной», — сказал российский лидер.
Путин надеется, что с помощью этих технологий страна сможет решать все стоящие перед ней задачи в области экономики, здравоохранения, социальной политики.
Президент рассчитывает на то, что РФ будет жить в условиях мира, благополучия, выстроить отношения на базе уважения к себе и своим партнерам.
Ранее Путин заявил, что не собирает материалы для мемуаров по примеру многих мировых лидеров.
«Я считаю, что нужно просто работать», — сказал он.
