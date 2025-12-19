Нападающий Голдобин прокомментировал матч СКА с «Ак Барсом»

Игра между командами состоялась в Санкт-Петербурге в четверг, 18 декабря, и закончилась победой хозяев.

«Очень тяжелый матч получился, но с казанцами всегда непросто. Хорошо, что мы смогли реализовать большинство. В таких тяжелых матчах большинство решает, за счет этого выигрываются подобные игры. Что касается моей игры, всегда можно быть лучше. Если говорить про последние матчи, не могу сказать, что изменилось. Также люблю хоккей и хочу доказывать каждую игру. У нас осталась одна игра на своем льду. Нельзя расслабляться, потому что дальше „Спартак“. Моя бывшая команда, поэтому чувствую, что будет весело», — поделился Голдобин.

СКА, сыграв 35 матчей, располагается на шестой позиции в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка. В следующем матче клуб из Санкт-Петербурга примет на своем льду «Спартак». Эта игра запланирована на субботу, 20 декабря, и начнется в 17:00 по московскому времени.

Голдобин пополнил состав СКА, перейдя из «Спартака» по завершении сезона 2024/25.

