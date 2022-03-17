РИАМО - 17 мар. В столичном районе Замоскворечье завершено строительство общежития и спорткомплекса РЭУ им. Г. В. Плеханова, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

«По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии объекта, возведенного в районе Замоскворечье по адресу: Стремянный переулок, вл. 28, требованиям проектной документации», – заявил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

По его словам, сейчас готовятся документы для оформления разрешения на ввод общежития в эксплуатацию.

Общая площадь здания превысила 47,9 тыс. кв. м. В нем 14 этажей и цокольный этаж. Кроме того, в общежитии предусмотрена подземная парковка на 180 машино-мест.

Строение рассчитано на проживание 493 студентов в одно-, двух- и трехкомнатных номерах. Помещения оборудованы собственными кухнями и санузлом. Также в общежитии предусмотрены комнаты для занятий, отдыха и досуга, игровые помещения для детей, постирочные и гладильные.

В спорткомплекс вошли плавательный бассейн, универсальный зал для мини-футбола и баскетбола, а также 2 тренажерных зала.

«В ходе строительства общежития со спортивным комплексом проведены все необходимые инспекционные проверки. Особое внимание уделялось качеству монтажа конструкций и применяемых материалов», – заключил Войстратенко.