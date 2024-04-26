Синоптик раскрыл, какой части РФ грозят «ржавые» дожди и песчаные бури

Крупная песчаная буря из Сахары накрыла Грецию 24 апреля, из-за чего небо над Афинами стало оранжевым. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, как эти события отразятся на России и где в стране пройдут «ржавые дожди», сообщает pravda-nn.ru .

Песчаные бури унесло в сторону Запорожской, Херсонской и Белгородской областей, а также Крыма. Синоптик отметил, что пыльный шлейф уйдет к Черноземью и Центральной России, а 26 апреля достигнет Поволжья. 25 апреля пыльные бури обрушились на юг России.

«Самому большому риску в такие дни подвержены люди с заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы и аллергики. Им медики настоятельно рекомендуют ограничить пребывание на улице и носить маску», — предупредил Тишковец.

По словам эксперта, в выходные дни, 27 и 28 апреля, пыльный шлейф с «ржавым» дождем пройдет на Южном и Среднем Урале.