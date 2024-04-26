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Закупка на проектирование Минздрава Подмосковья не прошла проверку

Мособлконтроль проверил соблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок ГКУ МО «Дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области» при осуществлении закупки работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, выполнения работ по капитальному ремонту, поставке и вводу в эксплуатацию рентгенодиагностического комплекса на три рабочих места, сообщает пресс-служба ведомства.

В марте 2024 года Главное контрольное управление Московской области провело внеплановую проверку соблюдения законодательства РФ заказчиком — ГКУ МО «Дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области».

По результатам контрольного мероприятия выявлено, что описание объекта закупки, приведенное в извещении о проведении закупки, законодательству РФ не соответствует.

В действиях заказчика признано нарушение требований пункта 5 части 1, пункта 1 части 2 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 7 правил использования каталога, утвержденных постановлением правительства РФ от 08.02.2017 № 145.

Начальник управления контроля определения поставщика Светлана Тимофеева сообщила, что в настоящее время решается вопрос о привлечении должностного лица заказчика к административной ответственности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.