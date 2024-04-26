Психолог посоветовал заранее подготовиться к выходу из майских праздников

Лучше всего начать подготовку заранее к выходу из праздников, чтобы не получилось, что накануне были посиделки с друзьями до трех ночи, а в девять утра уже нужно быть на работе, сообщил РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

«Отдельная и чаще всего не самая приятная вещь – то, как выйти из выходных в рабочие будни. Любой отпуск заканчивается, и рано или поздно придется вернуться к профессиональным обязанностям. Лучше всего начать подготовку заранее, чтобы не получилось, что накануне были посиделки с друзьями до трех ночи, а в девять утра уже нужно быть на работе», – сказал Хакимов.

Он посоветовал посвятить один день чему-то более спокойному – можно расслабиться за просмотром хорошего фильма дома или погулять в парке на свежем воздухе.

«Классические майские выходные – возможность как попробовать что-то новое и интересное, так и побыть наедине с собой. Все, как и всегда, индивидуально. Важно помнить, что отдых – это восстановление сил, снятие стресса приемлемыми и безопасными путями, подпитка положительными эмоциями», – отметил психолог.

Хакимов уточнил, что не всегда этого можно добиться за счет пусть яркой и захватывающей, но энергозатратной активности, которая даст много впечатлений, но заберет силы.

Он посоветовал выбрать то, что подходит конкретному человеку, и получать удовольствие от процесса.