РИАМО - 17 мар. Капитан-механик теплохода «РИО-4», устроивший водную прогулку по замерзшей Москве-реке в новогоднюю ночь 2021 года с нарушениями, предстанет перед судом, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до двух лет.



Следствие установило, что в прошлогоднюю новогоднюю ночь капитан-механик осуществил проведение речной прогулки с пассажирами на борту, начав движение от причала «Мост Багратион» и закончив у причала «Устьинский мост».

Капитан совершил прогулку несмотря на то, что знал, что у теплохода отсутствует ледовая классность и поездка проходит в условиях повышенной опасности в межнавигационный период.

Действия мужчины являются грубым нарушением законодательства в сфере внутреннего водного транспорта и были опасны для жизни пассажиров. Сейчас расследование уголовного дело завершено, вместе с утвержденным обвинительным заключением материалы направлены в суд.