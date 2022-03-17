РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 мар. Госавтоинспекторы в ходе рейда в подмосковном Красногорске не выявили нарушителей правил перевозки детей, сообщается в Telegram-канале администрации округа.

Красногорские автоинспекторы совместно с представителями региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» провели оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозка пассажиров», направленное на профилактику ДТП с участием детей-пассажиров и пропаганду необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

После проверки соблюдения правил перевозки детей автоинспекторы объясняли взрослым, как правильно выбрать, установить и эксплуатировать детское автокресло, отвечали на возникшие вопросы и вручали тематические памятки.

В ходе мероприятия было проверено свыше 100 автомобилей. По теме рейда нарушений не выявлено.