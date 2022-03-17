РИАМО - 17 мар. Стрессовые ситуации и тревоги в течение дня могут привести к проблемам со сном. Их можно побороть, если соблюдать гигиену сна, сообщила врач-психиатр, невролог Ольга Котова.

По ее словам, тревога, вызванная неопределенностью, может привести к бессоннице. Одним из способов перебороть ее является строгое соблюдение режима сна: следует ложиться и просыпаться в одно и то же время.

«Даже если вы долго не могли заснуть, нужно вставать как обычно, можно по будильнику. Очень важно не спать днем, не добирать ночной сон. Постель мы не должны использовать ни для чего, кроме сна», – заявила Котова в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что накануне сна следует выключать телефоны и отказаться от приема кофе.

Соблюдение таких принципов поможет привести режим сна в норму. Если же проблемы сохраняются более чем месяц, это повод обратиться к врачу и начать принимать специальные препараты.

«Острая фаза опасна тем, что может перейти в хроническое нарушение сна, с этим справляться уже сложнее», – добавила Котова.

Врач подчеркнула, что хронические нарушения сна могут привести к развитию опасных заболеваний, в том числе сахарного диабета, ожирения и нарушения ритма сердца.