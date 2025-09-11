США одобрили продажу Финляндии ракет AIM-120D-3

Госдепартамент США официально согласовал потенциальную сделку по поставке Финляндии 405 ракет класса «воздух–воздух» AIM-120D-3 средней дальности и сопутствующего оборудования на общую сумму 1,07 млрд долларов, сообщают «Ведомости» .

Соответствующее уведомление направлено Конгрессу США, у законодателей есть 30 дней для рассмотрения и возможного блокирования соглашения.

Как сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) при Минобороны США, сделка соответствует внешнеполитическим интересам и целям национальной безопасности Вашингтона, поскольку направлена на укрепление обороноспособности союзника по НАТО. Отмечается, что поставки современных ракет усилят возможности ВВС Финляндии по противодействию текущим и будущим угрозам.

Ранее, 28 августа, Госдеп также одобрил потенциальные поставки Украине авиационных боеприпасов ERAM и сопутствующего оборудования на 825 млн долларов. Основными подрядчиками по этой сделке могут стать компании Zone 5 Technologies и Aspire.