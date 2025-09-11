Госдума расширяет образовательные гарантии для участников СВО

Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, предоставляющий участникам специальной военной операции право на бесплатное получение второго среднего профессионального образования, сообщает «Парламентская газета» .

Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов, призван помочь вернувшимся с фронта бойцам «освоить новую профессию и получить работу» в соответствии с запросами экономики. Как отметил зампред комитета Госдумы по госстроительству Дмитрий Вяткин, «для самих участников специальной военной операции очень важно после возвращения с фронта влиться в мирную жизнь».

Инициатива распространяется на военнослужащих Вооруженных сил РФ, Росгвардии, сотрудников МЧС, полиции и других формирований, участвовавших в боевых действиях. Отдельные положения предусматривают образовательные гарантии для супругов погибших участников СВО — им предлагается предоставить право на бесплатное обучение в пределах отдельной квоты без вступительных испытаний.

«Семья потеряла кормильца, и зачастую женщине самой в одиночку приходится поднимать детей, содержать семью», — пояснил парламентарий.

Законопроект сохраняет трудовые гарантии для обучающихся, включая право на отпуск на время подготовительных курсов и экзаменов. По данным президентской администрации, около 137 тысяч участников СВО уже вернулись к мирной жизни, и вопрос их профессиональной переориентации признается одним из наиболее актуальных.