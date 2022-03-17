РИАМО - 17 мар. Правительство Московской области намерено найти общий язык с иностранными компаниями, которые работают в регионе, чтобы обеспечить занятость и продолжить производство в период санкций, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наша задача все-таки найти ключи, найти подходы, чтобы компании работали. <…> Мы будем искать способы, как не остановить производство, обеспечить занятость. <…> Мы найдем общий язык. У нас есть желание», – сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор добавил, что иностранные компании производят в Подмосковье высокотехнологичные строительные материалы, насосы, электрооборудование. В регионе делают все для бизнеса, чтобы он чувствовал себя комфортно.

«Иностранцы, с которыми я завтра встречаюсь, вынуждены рассматривать возможность ограничения своей деятельности. Они ведут себя очень достойно. Заботятся о работниках, выплачивают в случае приостановке производства заработную плату в течение двух месяцев», – отметил губернатор.

По его словам, Московская область успешно проходила предыдущие кризисы за счет эффективной работы иностранных компаний, которых на сегодняшний день 170. Воробьев подчеркнул, что власти региона намерены найти возможности, чтобы трудоустроить сотрудников аэропортов Домодедово и Шереметьево, где приостановлены полеты авиакомпании «Аэрофлот».