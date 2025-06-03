Следствие расширяет круг подозреваемых в афере с имуществом ветеранов

В деле о мошенничестве на миллиард рублей могут появиться новые фигуранты

В расследовании громкого уголовного дела о мошенничестве с имуществом ветеранов войн ожидаются новые аресты, стало известно ТАСС из источников в правоохранительных органах.

Следствие активно устанавливает круг лиц, причастных к преступной схеме бывшего руководителя «Инвалидов войны» Андрея Чепурного и экс-главы центра «Ветеран-Русь» Валерия Белялова.

В 2017 году злоумышленники, используя поддельные протоколы нелегитимного собрания, незаконно завладели 48 объектами реабилитационного центра «Русь». Этот комплекс зданий, переданный государством для медицинской помощи ветеранам-афганцам, оценивается более чем в 1 млрд рублей.

Уже арестованные Чепурной и Белялов, которым грозит до 10 лет колонии, вероятно, не были единственными участниками схемы. Следствие тщательно проверяет возможных сообщников, включая чиновников, которые могли способствовать незаконному отчуждению госимущества.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время могут последовать новые задержания, так как масштабная афера такого уровня редко осуществляется силами двух-трех человек.