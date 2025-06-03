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Россия инициировала голосование по Бербок на пост главы Генассамблеи ООН

Неожиданный демарш российской делегации в ООН: Москва потребовала тайного голосования по кандидатуре Анналены Бербок на пост председателя 80-й сессии Генассамблеи, сообщает ТАСС .

Несмотря на первоначальные планы избрания путем аккламации, 167 стран поддержали экс-министра иностранных дел Германии, тогда как 7 голосов достались альтернативному кандидату Хельге Шмид.

Закулисная борьба вокруг этого назначения раскрывает глубокие расколы в международном сообществе. Как сообщал Spiegel, даже немецкие дипломаты выражали опасения, что антироссийская и произраильская позиция Бербок оттолкнет страны «глобального Юга» и поставит под угрозу амбиции Германии в Совете Безопасности ООН.

Особую остроту ситуации придает личность Бербок: ее скандальные заявления о гордости за деда-эсэсовца и требования исключить Россию из мероприятий к 80-летию Победы вызвали резкую критику Москвы.

«Это плевок в адрес ООН», — заявил первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский.

80-я сессия Генассамблеи, которая стартует в сентябре под председательством Бербок, обещает стать ареной острых дипломатических баталий. Назначение немецкого политика, известного своей непримиримой позицией, ставит под вопрос перспективы конструктивного диалога в стенах всемирной организации.