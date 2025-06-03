«Я не знаю о сезоне ураганов»: новый глава FEMA шокировал сотрудников

Назначенный в мае глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Дэвид Ричардсон поставил подчиненных в тупик, заявив на рабочем совещании, что не знает о сезоне ураганов в США, пишет газета «Известия».

Как сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в ведомстве, сотрудники до сих пор гадают, было ли это неудачной шуткой или признаком некомпетентности нового руководителя.

Инцидент произошел в тот момент, когда сезон ураганов 2024 года уже начался, а метеорологи прогнозируют до 10 опасных штормов. При этом Ричардсон заверил сотрудников, что FEMA не будет менять планы реагирования на стихийные бедствия — хотя ранее сам же анонсировал реформу работы агентства.

Ричардсон возглавил FEMA после внезапного увольнения своего предшественника Кэмерона Гамильтона. Теперь в ведомстве открыто задаются вопросом, насколько новый руководитель понимает специфику работы организации, которая ежегодно готовится к сезону ураганов как к главному вызову.

«Персоналу было неясно, шутил ли он или действительно не в курсе базовых вещей», — отмечают источники агентства.