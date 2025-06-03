Создатель «Спортивной науки» проиграл многолетнюю борьбу с депрессией

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Как сообщили близкие на его странице в X, причиной смерти стала длительная борьба с тяжелым депрессивным расстройством.

Бренкус прославился как соавтор инновационного шоу «Спортивная наука» (Sport Science), которое в течение семи лет выходило на Fox Sports и принесло ему шесть статуэток «Эмми». Его новаторский подход к визуализации спортивных достижений через призму науки изменил представление о спортивной журналистике.

Он основал спортивно-развлекательную платформу Brinx.TV, соучредил продюсерскую компанию Base Productions, разрабатывал интерактивные форматы для цифровых платформ.

В своем прощальном обращении семья Бренкуса призвала всех, кто сталкивается с депрессией, не стесняться обращаться за профессиональной помощью.

«Его светлый ум и творческая энергия навсегда останутся с нами», — говорится в сообщении.

Трагический уход Бренкуса вновь обращает внимание на проблему психического здоровья в медиаиндустрии, где за внешним успехом часто скрываются личные драмы. Коллеги называют его потерю невосполнимой для мирового спортивного телевидения.