РИАМО - 17 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, в соответствии с которым предельные сроки легализации перепланировок в жилых домах увеличены до 1 января 2023 года, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Продление сроков легализации относится к тем перепланировкам, в результате которых изменился архитектурный облик зданий или цветовое решение фасада.

Так предприниматели смогут согласовать ранее выполненные перепланировки витрин, окон, входных групп и других элементов торговых точек в многоквартирных домах. Всего в городе может быть легализовано до 2 тыс. различных перепланировок, которые необходимы для приведения помещений к актуальным требованиям.

По поводу продления сроков согласования к властям города обращались представители бизнес-сообщества. Мера стала частью пакета поддержки экономики Москвы в условиях санкционного давления. Также в него вошли помощь индустрии общественного питания, розничной торговли и сферы услуг, стройкомплекса и грузовых перевозок.

Кроме того, поддержка будет оказана тем проектам, которые позволят открыть новые научные, промышленные и ИТ-производства.