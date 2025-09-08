ДТП с мотоциклом затруднило движение на севере Москвы
Дорожно-транспортное происшествие с автомобилем и мотоциклом затруднило движение на Большой Академической улице рядом с домом 75 в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На месте находятся работники городских служб. Обстоятельства столкновения выясняют.
Количество пострадавших тоже уточняют. Движение по улице затруднено на полтора километра. Водителям рекомендуют объезжать место аварии.
