РИАМО - 17 мар. Во время проведения таможенного контроля рейса Дубай – Москва в московском аэропорту Домодедово была остановлена россиянка, которая попыталась провезти через границу ювелирное украшение без декларирования, сообщает пресс-служба Домодедовской таможни.

Женщина проследовала через «зеленый» коридор, заявив этим, что у нее отсутствовали товары, которые подлежат обязательному письменному декларированию. В ходе контроля инспектор обнаружил у нее кольцо бренда Tiffany & Co.

Таможенный эксперт установил, что украшение изготовлено из платины 950 пробы с вставками из бриллиантов. Его стоимость составила почти 2,3 млн рублей.

По данному факту проводятся проверочные мероприятия.