РИАМО - 17 мар. Неизвестные сообщили о «минировании» самолета, который выполняет рейс Москва – Ереван, передает ТАСС.
По данным источника, на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на борту самолета, вылетевшего из Москвы в Ереван.
Из какого столичного аэропорта вылетел самолет, собеседник агентства не сообщил.
Ранее неизвестные заявили об угрозе взрыва в столичном телецентре «Останкино».
Регулярно сообщения о минировании различных объектов и строений в России начали поступать с 2019 года. Почти всегда они были ложными.
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