РИАМО - 17 мар. Неизвестные сообщили о «минировании» самолета, который выполняет рейс Москва – Ереван, передает ТАСС.

По данным источника, на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на борту самолета, вылетевшего из Москвы в Ереван.

«Проверка борта будет проводиться в аэропорту прибытия», – отметил источник.

Из какого столичного аэропорта вылетел самолет, собеседник агентства не сообщил.

Ранее неизвестные заявили об угрозе взрыва в столичном телецентре «Останкино».

Регулярно сообщения о минировании различных объектов и строений в России начали поступать с 2019 года. Почти всегда они были ложными.