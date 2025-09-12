Сайт по найму киллера перестал работать в Москве по решению суда

Никулинский районный суд Москвы удовлетворил требование прокуратуры и заблокировал сайт, на котором предлагались услуги киллера. Через заблокированный портал россиянам предлагали нанять наемного убийцу за 40% предоплаты, сообщает Mash .

Россиянам предлагали страшный набор услуг. Например, заказать убийство человека с инсценировкой несчастного случая можно было за 170 тысяч рублей. Исполнитель преступления по этому сценарию обставил бы все так, что якобы человек получил производственную травму типа падения с высоты.

Убийство, замаскированное под самоубийство, на заблокированном портале оценивалось в 200 тысяч рублей.

Лишить жизни человека с помощью яда, который не оставляет никаких следов в теле человека, предлагалось за самую внушительную сумму — от 400 тысяч рублей.

Суд встал на сторону прокуратуры и полностью удовлетворит требование о запрете портала. Стоит отметить, что за убийство по найму грозит уголовная ответственность как для организаторов, так и для подстрекателей с пособниками.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.