Василий Гиря оценил осторожное снижение ключевой ставки Центробанком

Василий Гиря, владелец и генеральный директор GIS Mining, прокомментировал решение Центробанка снизить ключевую ставку до 17%. По его словам, регулятор действовал осторожно, что свидетельствует о сохраняющихся сомнениях в устойчивости дефляционного тренда.

«Снижение только на 100 б. п. вместо 200 б. п. показывает: у регулятора остаются сомнения в устойчивости дефляционного тренда. Центробанк видит риски ускорения цен и не хочет допустить, чтобы смягчение политики преждевременно разогнало инфляцию», — отметил Гиря.

Аналитик добавил, что для рубля это решение является умеренно-нейтральным, поскольку ограничивает его резкое падение. Он также подчеркнул, что для бизнеса и кредитного рынка темпы удешевления заимствований будут медленнее, чем ожидали заемщики, а снижение ставок по депозитам растянется во времени.

Ранее Банк России снизил ключевую ставку до 17%.