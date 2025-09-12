Набиуллина рассказала о повышении цен на бензин и ЖКУ
Фото - © Медиасток.рф
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что летом повысились цены на бензин и коммунальные услуги. Это негативно повлияло на ожидания жителей страны по инфляции, сообщает РИА Новости.
Она напомнила, что летом началась ежегодная индексация коммунальных тарифов. Также на ожидания граждан повлияли выросшие цены на бензин.
«Он является важным товаром-маркером, который влияет на представление людей о будущем росте цен», — сказала Набиуллина.
Она добавила, что в целом рост цен был на уровне 4%, если не учитывать сезонные факторы.
В пятницу Банк России в третий раз снизил ключевую ставку. В этот раз на 1 процентный пункт — до 17% годовых.
Ранее Набиуллина назвала неожиданную причину подорожания жилья в два раза. По ее словам, к этому привели льготные ипотечные программы.