сегодня в 19:51

Набиуллина рассказала о повышении цен на бензин и ЖКУ

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что летом повысились цены на бензин и коммунальные услуги. Это негативно повлияло на ожидания жителей страны по инфляции, сообщает РИА Новости .

Она напомнила, что летом началась ежегодная индексация коммунальных тарифов. Также на ожидания граждан повлияли выросшие цены на бензин.

«Он является важным товаром-маркером, который влияет на представление людей о будущем росте цен», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что в целом рост цен был на уровне 4%, если не учитывать сезонные факторы.

В пятницу Банк России в третий раз снизил ключевую ставку. В этот раз на 1 процентный пункт — до 17% годовых.

Ранее Набиуллина назвала неожиданную причину подорожания жилья в два раза. По ее словам, к этому привели льготные ипотечные программы.