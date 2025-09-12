В США нашли антифашистские надписи на гильзах патронов оружия убийцы Кирка

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс сообщил, что патроны в оружии, из которого предположительно был застрелен американский политический активист Чарли Кирк, содержали особые гравировки. Боеприпасы были отмечены антифашистскими символами и отсылками к ЛГБТ-движению*, сообщает Mash .

Губернатор подтвердил, что среди обнаруженных гильз одна содержала выгравированную надпись с обращением к фашисту. Другая гильза была помечена строчкой из известной песни итальянского сопротивления Bella ciao.

«Если ты это читаешь, ты гей*, лол», «Эй, фашист! Лови!», «Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao» — такие гравировки нашли эксперты на гильзах патронов оружия предполагаемого убийцы Кирка.

31-летний политический активист и сторонник американского президента Дональда Трампа Чарли Кирк скончался в больнице от огнестрельного ранения, полученного во время его выступления в университетском кампусе города Орем, штат Юта. Происшествие случилось на глазах сотен свидетелей 10 сентября.

По данным Associated Press, Кирк сыграл существенную роль в победе Трампа на президентских выборах в 2024 году. В своих публичных выступлениях он также регулярно критиковал военную поддержку Украины со стороны США.

Подозреваемым в совершении преступления оказался 22-летний Тайлер Робинсон. Вечером 11 сентября его отец передал сына правоохранительным органам после того, как тот признался в содеянном. Трамп выразил надежду на то, что виновный будет осужден и приговорен к высшей мере наказания.

*Организация признана в РФ экстремистской и запрещена.

