сегодня в 19:31

Третье тело обнаружили на месте обрыва канатной дороги в Кабардино-Балкарии

Следователи, криминалисты и спасатели осмотрели место обрыва канатно-кресельной дороги в Кабардино-Балкарской Республике и обнаружили тело еще одного человека, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону .

Правоохранители устанавливают личность погибшего гражданина. Также они продолжают расследовать уголовное дело, возбужденное по факту обрыва канатной дороги.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств.

Ранее сообщалось, что во время происшествия смертельные травмы получили два человека. Всего в момент схода с рельсов на канатной дороге находились 37 человек.