РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 мар. В Мытищинское управление ЗАГС по состоянию на март подали около 260 заявлений на государственную регистрацию брака, сообщается на сайте администрации горокруга.

Подать заявление на регистрацию брака можно на портале госуслуг, выбрав для себя удобную дату. Иностранным гражданам необходимо лично явиться в орган ЗАГС для подачи заявления.

При себе необходимо иметь переводы паспортов (нотариально заверенные), справки о семейном положении.