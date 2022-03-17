РИАМО - 17 мар. В городском округе Истра участникам долевого строительства ЖК «Метелица» начали вручать ключи от жилья. Возведение ЖК было начато в 2013 году, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

Жилой комплекс расположен в селе Павловская Слобода. Ввод 14 домов в эксплуатацию позволил обеспечить права 106 граждан.

Одной из тех, кто приобрел жилье в ЖК в 2015 году, стала Наталья Леонова. Тогда строительство жилого комплекса велось еще активно. В течение 7 лет она вместе с мужем жила в съемной квартире в Красногорске. В ближайшее время они начнут ремонт в новой квартире.

«Очень долго ждали, очень долго терпели, но все это было не зря и имело значение. Сегодня держу в руках, можно сказать, выстраданные ключи. Сейчас в первую очередь чувствую облегчение», – отметила Леонова.

Среди первых покупателей квартиры в «Метелице» была и Елена Козлова. Она вложила средства еще в самом начале строительства ЖК в 2013 году. Возведение жилого комплекса шло у нее на глазах, так как она всегда жила поблизости. Видеть остановившуюся стройку было горько, но теперь ситуация начала исправляться.

«С момента покупки прошло уже очень много времени, и безусловно жизненные планы многократно менялись из-за создавшейся неопределенности. Скорее всего, оставлю квартиру для своих детей. Безусловно и министерство жилищной политики, и администрация повлияли на такой исход», – подчеркнула Козлова.

Строительство ЖК «Метелица» началось в 2013 году, однако уже через 2 года приостановилось из-за недостатка финансирования. Застройщик ООО «Форт Капитал Групп» смог привлечь инвесторов и возобновить стройку. В вопросах оформления документации и подключения домов ЖК к инженерным сетям поддержку компании оказывали министерство жилищной политики Подмосковья и правительство региона.