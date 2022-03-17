РИАМО - 17 мар. Аналитик компании «Алор-Брокер» Алексей Антонов считает, что рубль в перспективе сможет откатиться к курсу 100 рублей за доллар. Это может быть вполне «справедливое» значение.

По словам эксперта, сейчас валютный рынок перестал испытывать панику.

«На прошлой неделе мы видели ежечасное введение санкций в отношении экономики России, это создавало страхи и опасения. Именно паника привела к существенному ослаблению российской валюты. Сейчас идет традиционное осознание этой паники, что приводит к откату курсов валют назад к своим справедливым и фундаментальным значениям», – сказал Антонов в интервью радио Sputnik.

Аналитик считает, что «справедливый» курс рубля в текущей ситуации – 100 рублей за доллар. При этом дальнейшего снижения ожидать вряд ли стоит.

«Поход курса ниже 100 рублей зависит от геополитической обстановки, которая сейчас во главе угла финансовых рынков», – резюмировал эксперт.

В четверг рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже. Во многом это стало результатом мер поддержки, которые были введены Центробанком.

Ранее Минфин России сообщил об исполнении платежного поручения о выплатах купонного дохода на 117,2 млн долларов по двум выпускам европейских облигаций.