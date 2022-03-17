РИАМО - 17 мар. В начале следующей недели в Московском регионе ожидается наступление апрельского тепла, сообщил РИАМО ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Весна готовит апрельское тепло. Холодный период в Центральной России заканчивается, и к выходным показания термометров не только вернутся в норму, но и превысят ее», – заявил Тишковец.

По его словам, в начале следующей недели утром столбики термометров будут находиться около нулевой отметки. Днем воздух начнет прогреваться до плюс 10 градусов. При этом станут активно таять сугробы. К середине следующей недели высота снежного покрова уменьшится с 15 до 5 см. В конце марта высота сугробов не будет превышать 5 см.

Синоптик добавил, что в ночь на пятницу ожидается минус 12 – минус 7 градусов. Днем температура поднимется до плюс 5. В выходные будет порядка плюс 4 – плюс 9 градусов, что на 10 градусов опережает климатический график.