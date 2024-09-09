Два боксера из Люберец стали победителями Всероссийских соревнований РФСО «Спартак»

Сергея Оганисян и Арцруни Хачатрян стали победителями Всероссийских соревнований РФСО «Спартак», которые проходили во дворце спорта «Триумф» с 3 по 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Соревнования проходили среди мужчин и женщин 19-40 лет, в них приняли участие 130 боксеров из 24 субъектов страны. Сразу два наши боксера стали обладателями золотых медалей. Искренне поздравляю спортсменов и их тренеров!» — сказал глава округа Владимир Волков.

Сергей Оганисян (весовая категория 80 кг) представляет КСШОР городского округа Люберцы, его тренирует Виктор Пономарев.

Арцруни Хачатрян — боксер люберецкой федерации бокса в весовой категории 67 кг. Тренеры — Евгений Кацнельсон и Александр Подольский.

По результатам всероссийских соревнований оба боксера получили путевки на Чемпионат России, который пройдет в начале октября в Иркутске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.