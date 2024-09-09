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Средства ПВО ликвидировали 4 беспилотника над Белгородской и Курской областями

Средства ПВО уничтожили 4 украинских беспилотника в небе над Белгородской и Курской областями, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории РФ были пресечены с 10:40 до 12:20 по московскому времени. ВСУ применили БПЛА самолетного типа.

Дроны были уничтожены дежурными средствами ПВО. Три украинских беспилотника ликвидировали над территорией Белгородской области. Еще один беспилотник сбили над Курской областью.

Ранее житель курского Теткина рассказал о поджоге ВСУ домов гражданских с помощью БПЛА. Он прислал видео, на котором горит частный дом, пострадавший от удара беспилотника.