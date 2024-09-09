Житель курского Теткино рассказал о поджоге ВСУ домов гражданских с помощью БПЛА

Украинские войска с помощью беспилотников сжигают дома в поселке городского типа Теткино Курской области, хотя там даже сейчас проживают гражданские. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео, присланное одним из жителей населенного пункта.

На записи частный дом горит красным пламенем. От удара беспилотника противника у него разрушена крыша. Из помещений идет черный дым.

Также в видео от жителя Теткино запечатлены кадры разрушений, которые украинские солдаты нанесли и по другим гражданским объектам в ПГТ. На них видно, что ВСУ атакуют с помощью беспилотников не только частные дома, но и многоэтажные. Некоторые здания покрылись гарью после прямого попадания снарядов в них.

Ранее российская артиллерия уничтожила бойцов ВСУ, которые прятались в лесу Курской области. Их обнаружили с помощью воздушной разведки.