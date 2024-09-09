Коммунальщики Подмосковья более 20 тыс раз промыли проезды дворовых территорий

В Московской области специалисты коммунальной сферы с начала лета промыли внутриквартальные проезды более 20 тыс. раз, а также общественные территории и дворы. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Всего водой обработано:

774 общественных пространства;

3 872 дворовые территории;

336 внутриквартальных проездов.

Промывка осуществляется механизированным способом, а в труднодоступных местах проводится вручную сотрудниками коммунальных служб.

Лидерами по количеству проведенных работ в период с июня по август стали городские округа: Пушкинский, Ленинский и Дзержинский, где мойка осуществлена 2 729, 2 594 и 1 974 раза соответственно.

Объем проведенных работ зависит от числа общественных пространств и дворовых территорий в муниципалитете.

Промывка проездов и дворов проводится по графику один раз в десять дней. Общественные места промываются раз в неделю.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.