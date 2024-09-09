РЖД: прорабатывается вопрос возобновления пассажирского сообщения с Китаем

Глава РЖД Олег Белозеров провел совещание с руководством холдинга, на котором обсуждался вопрос возобновления железнодорожного сообщения с Китаем, сообщает пресс-служба компании.

По его словам, в возобновлении ж/д сообщения с КНР заинтересованы все стороны. Особенно на этом настаивает правительство Забайкальского края в связи с перегруженностью автомобильного пункта пропуска. Сейчас данный вопрос прорабатывается.

На совещании по итогам августа и 8 месяцев 2024 года был также заявлен факт сохранения положительной динамики выполнения работ с опережением в 1,2 раза на объектах строительства Восточного полигона и других проектах стройкомплекса РЖД.

Помимо этого, Белозеров поручил отработать предложения по увеличению вывоза контейнеров с Дальнего Востока во взаимодействии с Минтрансом.

В конце мероприятия глава РЖД вручил сотрудникам государственные и отраслевые награды за трудовые успехи.

Ранее президент РФ Владимир Путин обозначил важность Дальнего Востока в преодолении западных барьеров. По его словам, регион является огромной площадкой для предпринимательских инициатив, реализации масштабных проектов и формирования новых отраслей.