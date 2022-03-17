РИАМО - 17 мар. Столица является одной из важнейших баз для проведения клинических исследований новых лекарственных препаратов. За минувшие 5 лет на базе медучреждений Москвы прошло более 1,2 тыс. таких исследований, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Так, в столице прошло каждое четвертое клиническое испытание, проведенное в России.

На базе технопарка «Мосмедпарк» при поддержке правительства города была создана полноценная инфраструктура, где создаются препараты и проводятся исследования. Там действуют центры 3D-прототипирования, генетических исследований, испытательные лаборатории, центр регистрации и сертификации, а также центр коммерциализации.

Всего на базе «Мосмедпарка» площади арендуют 33 резидента в сфере медицины и фармацевтики. Там работает около 450 специалистов.

Кроме того, межотраслевой кластер биофармацевтики и медицинских технологий создан Сеченовским университетом. Кластер призван объединить и сформировать научно-исследовательский и производственный потенциал в области биомедицинских технологий. В будущем продукция кластера будет выпущена на российский и зарубежный рынки. Сейчас в него уже входит 62 участника, которые реализуют 3 проекта.

Еще один кластер «Травматология и ортопедия» создан по инициативе ООО «ЗАО Трек-Э Композит». Здесь разрабатываются решения для создания медицинских изделий и перспективных технологий серийного производства.

Специалисты кластера внедряют новые методы диагностики заболеваний, лечения и реабилитации пациентов, в том числе с применением искусственного интеллекта. Сейчас тут заняты 44 участника, которые развивают 2 проекта.