РИАМО - 17 мар. Москва является крупнейшим производителем лекарственных препаратов и медицинских изделий в России. В 2021 году объем производства вырос на 67,7%, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Объем отгруженной продукции также увеличился на 75,4%. В сумме было произведено лекарственных изделий на сумму 345 млрд рублей.

По итогам 2021 года объем инвестиций в фармацевтическую отрасль Москвы вырос в 4 раза и достиг 14,4 млрд рублей.

Это стало возможно благодаря системной поддержке отрасли от правительства города и федеральных органов власти.

Так, в Москве были отменены или существенно снижены платежи за изменение цели предоставления земельных участков, предназначенных для строительства объектов производственного назначения. Мера побудила организации реконструировать предприятия и открывать новые производственные цеха.

Шесть предприятий отрасли получили статус «промышленного комплекса». Так они получили льготы по налоговым и земельным платежам на сумму 52,2 млн рублей.

В льготы входит снижение налога на прибыль с 20% до 16,5%, налога на имущество – вдвое, а земельного налога и арендной платы за землю – на 80%. Сэкономленные средства поступают на развитие производств и запуск новых мощностей.