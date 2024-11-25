Движение на внешней стороне МКАД восстановлено

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Движение на 41 км МКАД в районе развязки с улицы Профсоюзная восстановлено после ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

В ночь на 25 ноября на внешней стороне 41-го км МКАД произошло ДТП.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП было затруднено.

Ранее сообщалось, что водитель отечественного внедорожника сбил двух человек, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на юге Москвы.