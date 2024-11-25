Более 300 соискателей посетили Ярмарку вакансий в ОЭЗ «Дубна»

На осенней Ярмарке вакансий в особой экономической зоне «Дубна» 30 предприятий научно-производственного комплекса севера Подмосковья представили более 300 вакансий соискателям на рабочие, административные, управленческие должности. Стоимость найма одного сотрудника для компании составляет от 15 до 125 тыс. рублей в год, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Среди участников ярмарки —ведущие компании технологического сектора, в том числе крупные компании, реализующие проекты федерального значения — АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“, Объединенный институт ядерных исследований, ГК „ПРОМТЕХ“, ООО „Ядро Фаб Дубна“, АО „ГосМКБ „Радуга“ им. А. Я. Березняка», АО «Кронштадт», АО «ДМЗ» им. Н. П. Федорова», «ПСК Фарма», ООО «ЭНКОР», АО «НПК „Дедал“ и другие.

В 2024 году 15 компаний получили статус резидента ОЭЗ «Дубна». Резидентами ОЭЗ за 9 месяцев текущего года создано более 2 тысяч рабочих мест.

Новые компании-резиденты активно принимают участие в мероприятиях, направленных на поиск квалифицированных специалистов.

«Мы впервые участвуем в подобного рода мероприятиях и хочется отметить, что Ярмарка вакансий превзошла все наши ожидания. Хотелось бы отметить профессионализм коллектива управляющей компании особой экономической зоны „Дубна“ в качественной подготовке такого масштабного мероприятия. Через нас прошло большое количество претендентов на рабочие места, что очень порадовало, так как уровень знаний и навыков показался очень высоким»,- отметили HR-специалисты компании Estilab.

Особая экономическая зона растет, а с ней растет потребность в самых разных специалистах­—инженерах, монтажниках, слесарях, операторах, машинистах, системных администраторах, технологах и других работниках.

На Ярмарке кандидаты, среди которых были люди самых разных возрастов и квалификаций, смогли получить непосредственную информацию о компаниях, и требованиях к соискателям, а также представить свое резюме сразу большому числу предприятий. .

Большинство соискателей высоко оценили результаты мероприятия — они не только прошли собеседования, но и получили много полезной информации. Например, по финансовой грамотности. В ходе мероприятия прошли лекции: «Финансовое планирование: актуальные инструменты для формирования долгосрочных сбережений», спикером выступила управляющий ПАО «Промсвязьбанк» в городе Дубна Екатерина Лопырева, а также «Предоставление налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц», спикер — заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 12 по Московской области Марина Очагова.

«Мы проводим Ярмарку вакансий с 2019 года два раза в год для своих резидентов и не только. В ней участвуют крупнейшие предприятия наукограда Дубна. От года к году в особой экономической зоне прирастает количество созданных рабочих мест, что, конечно же, ставит перед нами задачу — помогать резидентам находить квалифицированные кадры. За время своего существования Ярмарка вакансий стала действительной самой крупной ярмаркой севера Подмосковья, а также визитной карточкой особой зоны. И мы надеемся, что она будет так же успешно решать задачи кадрового дефицита», — прокомментировал генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что традиционно в регионе очень диверсифицированная экономика. В то же время в приоритете стоит импортозамещение.

«Сейчас, понятно, видно, какое давление оказывается на экономику, и вместе с тем импортозамещение у нас — тот приоритет, на который мы обращаем особое внимание», — сказал Воробьев.