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Политолог рассказал, зачем Байден разрешил Киеву удары по России

Эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов рассказал, что действующий президент США Джо Байден принял решение разрешить Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь России, чтобы спутать планы избранному президенту Дональду Трампу, сообщает РИА Новости .

«Президент США Джо Байден перед своим уходом решил максимально спутать планы приходящему Трампу, связанные с урегулированием конфликта на Украине», — отметил он.

По его словам, попытка передать 7 млрд долларов Киеву до конца года — это максимум, который уже реализовывается.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден первый раз разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории Российской Федерации.

Россия применила новейшую систему средней дальности «Орешник» 21 ноября 2024 года, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам.

Путин рассказал, что современные средства ПВО не могут перехватить «Орешник», так как ракеты атакуют поставленные цели со скоростью 2,5-3 км/с.

Российский лидер заверил, что применение противником оружия западного производства не повлияет на ход боевых действий в зоне СВО. Войска ВС РФ успешно наступают по всей линии фронта, и все ранее поставленные задачи будут решены.

Украина атаковала Россию 19 ноября шестью ракетами ATACMS

и 21 ноября — системами Storm Shadow. Киевский режим бил западным оружием по Курской и Брянской областям, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.