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В ночь на 25 ноября на внешней стороне 41-го км МКАД произошло ДТП, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

На месте работают оперативные службы города.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что водитель отечественного внедорожника сбил двух человек, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на юге Москвы.