На внешней стороне 41-го км МКАД произошло ДТП
В ночь на 25 ноября на внешней стороне 41-го км МКАД произошло ДТП, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
На месте работают оперативные службы города.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.
Ранее сообщалось, что водитель отечественного внедорожника сбил двух человек, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на юге Москвы.