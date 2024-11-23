В Москве водитель «УАЗа» сбил двух пешеходов, пострадал 8-летний ребенок

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Внедорожник сбил двух человек на пешеходном переходе на юге Москвы

Водитель отечественного внедорожника сбил двух человек, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

ДТП произошло в субботу вечером на Медынской улице в районе Бирюлево Западное.

На опубликованных кадрах видно, как водитель «УАЗа» сбивает взрослого человека и ребенка, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и несколько метров провез пострадавших на капоте. Затем пешеходы упали на асфальт.

Пострадавшим 2001 и 2016 года рождения потребовалась медицинская помощь, их госпитализировали в больницу.

Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств ДТП с участием внедорожника и пешеходов.