РИАМО – 17 мар. В подмосковном Королеве открывается первый магазин «Галамарт». Там можно приобрести товары для дома и дачи, полезные мелочи и подарки, сообщает пресс-служба «Галамарта».

Праздничное открытие магазина состоится 19 и 20 марта. В эти дни на отдельный ассортимент будут действовать скидки.

20 марта от «Галамарта» можно будет получить подарки. Для этого накануне нужно будет сделать покупку на сумму от 500 руб. Среди подарков – денежные сертификаты на новые приобретения. Подробности можно узнать на сайте www.galamart.ru .

В федеральной франчайзинговой сети «Галамарт» свыше 400 магазинов по всей России. В них можно купить все товары для комфортной жизни, например, посуду, бытовую технику, текстиль, игрушки, хозяйственные товары, инструменты и др. Магазин в Королеве будет работать по адресу: ул. Горького, 3а, ТЦ «Атриум», 2 этаж. Время работы: 09:00 – 21:00.