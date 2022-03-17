РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 мар. Косметический ремонт завершили в неврологическом отделении и отделении интенсивной терапии и реанимации филиала №1 Балашихинской областной больницы, расположенном на шоссе Энтузиастов, 16. Работы проводились по программе губернатора региона, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Парламентарий вместе с заведующей филиалом №1 Балашихинской областной больницы Еленой Гречиной проверил качество ремонта, осмотрел палаты, пообщался с пациентами и врачами.

«Подрядная организация в сжатые сроки провела косметический ремонт: в отделениях уложена новая плитка, заменена проводка, покрашены стены. В палатах, где предусмотрены санузлы, частично установлено новое саноборудование. Всего из бюджета Московской области на данные работы было выделено 8 млн рублей. В отделениях стало чисто и светло – довольны и врачи, и пациенты», – сказал Ефимов.

Он добавил, что в Балашихе в текущем году также стартует капремонт в поликлинике №3, еще работы проведут в здании, где расположены наркологический диспансер и травматологический пункт.

Елена Гречина поблагодарила областного депутата за внимание к здравоохранению Балашихи.

По ее словам, одна из главных задач для учреждений округа сегодня – это продолжение доукомплектования специалистами – врачами, медицинскими сестрами.

«Отрадно, что в последнее время именно молодежь приходит на работу в Балашихинскую областную больницу. Во многом на это влияют те областные и муниципальные программы поддержки для специалистов-медиков, которые приняты депутатами», – подчеркнула Гречина.