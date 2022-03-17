РИАМО - 17 мар. С начала 2022 года на объектах инфраструктуры и в автобусах «Мострансавто» состоялись 10 плановых тренировок сотрудников по обеспечению транспортной безопасности и антитеррористической защищенности, сообщает пресс-служба компании.

Тренировки прошли в различных филиалах компании. Каждое мероприятие длилось несколько часов, в течение которых моделировалась чрезвычайная ситуация. Тренировка включала практическую и теоретическую части.

Так, в Коломне в рамках тренировки отрабатывались действия водителя, сотрудников охраны и работников филиала при обнаружении в салоне автобуса на территории автовокзала подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство. В Истре прошла тренировка, по легенде которой в транспортном средстве на остановочном пункте был найден бесхозный предмет.

Работники предприятия проводят тренировки как самостоятельно, так и с участием представителей силовых структур: МВД, ФСБ, МЧС и экстренных служб. К ним также привлекаются сотрудники частных охранных организаций, осуществляющих охрану объектов транспортной инфраструктуры.

В «Мострансавто» напоминают, что при обнаружении бесхозных вещей пассажиру необходимо сообщить о них водителю автобуса или сотруднику охраны автовокзала или автостанции. При этом не нужно прикасаться к предмету или пытаться его перемещать.