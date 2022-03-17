РИАМО - 17 мар. На Бирюлевской линии столичного метрополитена протяженностью 21 км разместится десять станций, три из которых станут пересадочными, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Длина Бирюлевской линии метро составит 21 км, на ней разместятся десять станций. Сейчас ведется проектирование подготовительного и основного этапов участка от станции «ЗИЛ» до станции «Кленовый бульвар». Также проводятся конкурентные процедуры для определения подрядных организаций», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, на будущей линии появятся станции с рабочими названиями «ЗИЛ», «Остров мечты», «Кленовый бульвар», «Батюнино», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Хлебная», «Липецкая», «Загорье» и «Бирюлево».

«Ориентировочно завершить строительство Бирюлевской линии планируется до конца 2026 года», – уточнил Андрей Бочкарев.

Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов, в рамках проекта будут построены также электродепо «Бирюлево» и две соединительные ветки – с депо и Замоскворецкой линией.

«На будущей станции «Остров мечты» появится пересадка на действующую станцию «Технопарк» «зеленой» ветки. Кроме того, будут созданы две пересадки на строящиеся линии: со станции «Кленовый бульвар» – на Большую кольцевую и со станции «ЗИЛ» – на Троицкую линию», – добавил Юрий Кравцов.

Глава холдинга напомнил, что архитектурный облик станций «Остров мечты» и «Загорье» будет выбран на стартовавшем открытом архитектурном конкурсе, проводимом при поддержке правительства Москвы и главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, организатором которого выступает группа компаний «Мосинжпроект».

Ввод Бирюлевской линии улучшит транспортное обслуживание юга и юго-востока Москвы. Радиальная ветка пройдет по территориям семи районов – Даниловского, Нагатинского Затона, Москворечье-Сабурова, Царицына, Бирюлева Западного, Бирюлева Восточного и Печатников.

За последние 10 лет с участием «Мосинжпроекта» в Москве построено и введено в эксплуатацию более 125 км линий метро, 61 станция метро и 11 электродепо.