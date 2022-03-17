РИАМО - 17 мар. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российские семьи с невысокими доходами, в которых воспитываются дети в возрасте от 8 до 16 лет, получат выплаты из бюджета в мае. Об этом сообщает Nation News.

«Новые пакеты санкций внешних санкций, как сказал глава государства, наносят удар по каждой семье. Важно продолжать оказывать поддержку родителям. В мае начнем выплаты на детей от 8 до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами», – сказал Мишустин.

Он отметил, что выплаты начнутся в мае, но будет начисляться за период с 1 апреля. По словам Мишустина, система поддержки в стране должна работать таким образом, чтобы оперативно учитывать материальное положение таких семей – в таком случае государственная помощь будет приходить им быстрее.

Премьер-министр также добавил, что согласно поручению президента России Владимира Путина, в стране должен быть увеличен размер всех социальных выплат, в которые входят пенсии, пособия и зарплаты бюджетников.

Кроме того, глава государства поручил увеличить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Сформировать параметры повышений и представить их в правительство поручено Минфину и министерству труда.