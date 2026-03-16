Студенты веткадемии начали практику на ферме в Подмосковье

Студенты четвертого курса Московской ветеринарной академии имени К. И. Скрябина приступили к производственной практике на молочной ферме «Рота-Агро Благовещенье» в Наро-Фоминском округе. Будущие ветеринары осваивают уход за животными и работу с поголовьем, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Практика проходит на базе хозяйства, где содержится более 3 тыс. голов крупного рогатого скота, а также молочные овцы породы Лакон. Студенты отрабатывают навыки профилактики и лечения заболеваний, изучают организацию производственных процессов и особенности содержания животных.

По итогам прошлого года предприятие произвело свыше 14 тыс. тонн молока. Это на 355 тонн больше, чем в 2024 году. Стажировки на профильных предприятиях позволяют закрепить теоретические знания и подготовиться к работе в современном агропромышленном комплексе.

Сотрудничество образовательных учреждений с агропредприятиями региона продолжается с 2024 года. За это время через агрохолдинг «Рота-Агро» прошли 120 студентов из учебных заведений Московского региона, что способствует укреплению кадрового потенциала отрасли.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.